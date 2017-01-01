Управляющие организации Прикамья проверят на качество работы в ГИС ЖКХ

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Инспекция госжилнадзора Пермского края проведёт мероприятия по наблюдению, как управляющие организации размещают информацию в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 апреля 2019 года инспекция приступает к проведению масштабных мероприятий по наблюдению за соблюдением лицензионных требований управляющими организациями, осуществляющими на территории Пермского края деятельность в сфере управления многоквартирными домами

на основании договора управления многоквартирным домом, к размещению информации в ГИС ЖКХ.

Наблюдения будут проведены в отношении всех управляющих организаций, осуществляющих на территории Пермского края деятельность в сфере управления многоквартирными домами и внесенных в реестр лицензий Пермского края на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Таких в регионе сегодня 366.

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, за неразмещение информации в ГИС ЖКХ или нарушение порядка, способов, сроков размещения информации. Также нарушением будет размещение информации не в полном объёме либо размещение недостоверной информации.

Инспекция обращает внимание, что совершение данного правонарушения влечёт наказание для должностных лиц в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

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