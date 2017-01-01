Выбран подрядчик на постройку трамвайных путей от Куйбышева до Сибирской

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Победителем аукциона на выполнение первого этапа работ по реконструкции ул. Революции на участке ул. Куйбышева — ул. Сибирская с обустройством трамвайной линии в Перми стала компания ООО «ТехДорГрупп». Цена контракта составила 418,362 млн руб., сообщает «Местное время».

Всего, по данным издания, было подано две заявки с одинаковой стоимостью договора, победитель подал заявку раньше на минуту. Максимальная цена контракта составляла 420 млн руб.

Победитель аукциона должен будет смонтировать рельсы и контактную сеть для трамваев и троллейбусов. Предполагалось, что все подготовительные работы подрядчик закончит 10 марта, работы по установке контактной сети и монтаж трамвайных путей планируется закончить до 15 октября 2021 года.

Напомним, что этот участок ул. Революции станет 4-полосным с двусторонним движением. Новые трамвайные пути соединят существующие, расположенные на ул. Куйбышева и Сибирской.

Сейчас обустройством дорожного полотна на участке занимается ООО «Дортехинжиниринг». Подрядчик перестраивает сети водопровода, канализации, кабельных линий, сетей связи, газоснабжения, устроит основания трамвайных путей и дорожной одежды.