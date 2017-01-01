В АПК Прикамья будет реализовано 35 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 2 млрд 107 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 14 марта, на заседании правительства обсудили итоги работы агропромышленного комплекса Пермского края в 2018 году и задачи по нему на 2019 год, сообщают в администрации губернатора региона.

Открывая заседание, губернатор Максим Решетников отметил, что агропромышленный комплекс является важной частью экономики Прикамья.

«Ежегодно на поддержку отрасли мы направляем более 2,8 млрд рублей, — заявил губернатор. — Своевременные меры позволяют предприятиям чувствовать себя уверенно. Отчасти этим и вызван рост производства сельхозпродукции на 5,6% валового регионального продукта. Мы по этому показателю заняли 2-е место в ПФО».

По данным краевого министерства сельского хозяйства, в 2018 году увеличились показатели по производству зерна (объёмы возросли до 371,2 тысячи тонн и увеличились на 4,8%), производству молока (509,5 тысячи тонн, объёмы увеличились на 5,4%), а также яйца (за год произведено 1,3 млрд штук, увеличилось на 4,4%). По ряду показателей произошло незначительное снижение производства по объективным причинам. Так, снизились показатели по производству мяса птицы в связи с тем, что в ряде корпусов птицефабрики «Пермская» проводилась модернизация оборудования. В 2019 году благодаря этому объём производства мяса птицы планируется увеличить на 1,6 тысячи тонн. Также на 7,3% снизилось производство скота и птицы на убой в живом весе. На уменьшение показателя повлиял активный экспорт крупного рогатого скота мясных пород за пределы России.

Также в ходе заседания правительства были озвучены планы АПК на 2019 год. В текущем году к реализации запланировано 35 инвестиционных проектов на общую сумму 2107,5 млн руб. Это на 45% выше уровня 2018 года.

«Планируется реализовать 16 проектов в молочном животноводстве, 3 — в мясном скотоводстве, 4 проекта — в птицеводстве, и 12 — в растениеводстве, — заявил глава минсельхозпрода Александр Козюков. — Также в числе задач на текущий год — увеличение посевных площадей на 23,8 тысячи га, объёма производства молока — до 527 тысяч тонн, и повышение продуктивности дойного стада коров до 5830 кг молока на 1 голову в год».

По мнению губернатора Максима Решетникова, эффективной мерой для повышения показателей производства также является то, что все средства сельхозпредприятиям направляются перед началом проведения весенне-полевых работ, что избавляет их от необходимости брать кредиты. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в этом году отбор будет объявлен 22 марта и уже в апреле предприятия получат деньги.