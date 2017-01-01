В Прикамье впервые бюджетные средства будут направлены на освоение неиспользуемых земель

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81,6 млн руб. из краевого бюджета будут направлены на освоение неиспользуемых земель. Впервые в краевом бюджете появилась подобная статья расходов, сообщил на сегодняшнем заседании правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.

Всего из краевого бюджета на поддержку агропромышленного комплекса региона будет направлено 2 млрд 733,7 млн. руб. Из них на поддержку растениеводства будет направлено 593 млн руб. (на 7,9% выше, чем в 2018 году), на повышение продуктивности в молочном скотоводстве — 616,2 млн руб. (+5,3%), на реализацию инвестиционных проектов и обновление парка — 718,1 млн руб. (+14,1%). Снижение бюджетной поддержки на 1,4%, до 562,8 млн руб., зафиксировано лишь в одном из пунктов — «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ».