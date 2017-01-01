В Перми презентуют книги Георгия Чагина

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15 марта в рамках вечера памяти профессора Георгия Чагина пройдёт презентация двух его книг, посвящённых народам Прикамья и их культуре. Встреча состоится в «Фестивальном доме» на городской эспланаде, сообщают в краевом минкульте.

Книга «Колва, Чусовское, Печора: история, культура, быт» является продолжением предыдущего издания, посвящённого этой же теме. Во втором томе раскрывается история Колво-Печорского края в период с 1917 по 1940 год. В книге показываются политическое, социокультурное состояние региона, культура населения, а также деятельность партийных и государственных органов на территории края.



Второй презентуемой в этот день книгой станет монография «Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков». Издание посвящено праздникам и культурным особенностям коми-пермяков, которые объединяют этот народ в нацию. В книге представлены календарь событий, размышления о традициях народа, описание праздников и сопутствующих обрядов.

Начало вечера — в 19:00. Вход свободный.