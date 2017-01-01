В Пермском крае растёт производство яиц и молока, а сокращается — мяса

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Согласно данным краевого минсельхоза, за 2018 год в Прикамье надои молока выросли на 5,4% к уровню 2017 года и достигли 509,5 тысячи тонн. Причем надои от одной коровы выросли на 40 кг за год и составили 5775 кг за год (в 2017 году было 5735 кг). Эта и другая статистическая информация о положении сельского хозяйства региона была озвучена на сегодняшнем заседании правительства министром сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александром Козюковым.

Также, по данным министерства, в 2018 году в крае произведено 1 млрд 300 млн шт. яиц, что на 4,4% больше, чем в позапрошлом году.

В то же время специалисты отмечают сокращение объёмов производства мяса. Так, крупного рогатого скота в прошлом году было выращено 27,7 тысячи тонн (-1,2%). Причиной падения объёмов в минсельхозе называют экспорт живого скота мясных пород за пределы РФ.

Закрытие части производственных корпусов для проведения модернизации птицекомплексов названо причиной сокращения на 13%, до уровня 44,6 тысячи тонн производства птичьего мяса.

Менее всего сократилось производство свинины — на 1%, до 22,4 тысячи тонн за 2018 год. Тут причиной сокращения эксперты называют период восстановления производства на свинокомплексе.