Оратория в постановке Пермского театра оперы и балета получила премию

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Антон Завьялов

Российскую оперную премию CastaDiva в номинации «Событие года» получила оратория «Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета, сообщает пресс-служба театра.

«Выбор «События года» был единодушен: спектакль «Жанна на костре» Пермского театра привлек особым, пронзительным взглядом, новой оптикой деяний человека», — говорится в сообщении премии.

Церемония награждения и концерт победителей, как ожидается, состоятся 24 сентября на сцене театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова.

Премьера драматической оратории «Жанна на костре» Артюра Онеггера прошла в Перми на Дягилевском фестивале в июне 2018 года.

Спектакль Пермского театра оперы и балета — это копродукция с Лионской национальной оперой, театром Ла Монне/Де Мюнт и Театром Базеля. Музыкальный руководитель и дирижёр спектакля — Теодор Курентзис. Режиссёр, сценограф, художник по свету и костюмам — Ромео Кастеллуччи.

CastaDiva — российская оперная премия, которая была учреждена в 1996 году. Является единственной специальной премией для лауреатов в области оперного искусства России.