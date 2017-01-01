Фестиваль «МОНОfest» обнародовал свою программу

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С 19 по 22 апреля в пермском Доме актера, на «Сцене-Молот» Пермского академического Театра-Театра, в Пермском театре юного зрителя и в частной филармонии «Триумф» состоятся основные события VI Международного фестиваля-конкурса моноспектаклей «МОНОfest».

Шестой театральный фестиваль вновь пройдет в формате конкурса и представит 10 постановок, в которых на сцене присутствует только один исполнитель, сообщает пресс-служба фестиваля.

В адрес фестиваля пришло более 50 заявок из разных городов России, а также из Франции, Албании, Финляндии, Испании, Италии, Республики Беларусь, Армении. В 2019 году география участников вышла за пределы нашей страны, и фестиваль приобрел статус международного.

По оценкам экспертного совета, в финальный список конкурсной программы фестиваля «МОНОfest» вошли следующие моноспектакли:

«Психоз 4:48» (16+). По пьесе Сары Кейн. Исполнитель — Дасара Ксаханголли, Культурный центр, г. Поградец, Албания.

«Розовое платье с зеленым пояском» (12+). По пьесе Наталии Мошиной. Исполнитель — Юлия Казакова, Театр «Большая медведица», г. Москва.

«КотаВасиЯ»(12+). Стендап по текстам Татьяны Москвиной. Исполнители — Денис Пьянов (1-й акт) и Татьяна Тузова (2-й акт), театр «На Литейном», г. Санкт-Петербург.

«Брут — история собаки»(12+) По мотивам рассказа Людвига Ашкенази. Исполнитель — Александр Смирнов, театр «Большая стирка», г. Пермь.

«Хомо Чудикус»(12+) По рассказам Василия Шукшина. Исполнитель — Антон Зольников, Свердловский государственный академический театр драмы, г. Екатеринбург.

«Назову себя»(16+) По мотивам романа Макса Фриша. Исполнитель — Александр Аладышев, Драматический театр, г. Владимир.

«Зулейха открывает глаза»(16+) По мотивам романа Гузель Яхиной. Исполнитель — Татьяна Савина, Центр современной драматургии, г. Екатеринбург.

«Полет над гнездом кукушки»(16+) По мотивам романа Кена Кизи. Исполнитель — Дмитрий Макляков, Камерный театр, г. Вологда.

«Последняя лента Крэппа»(16+) По пьесе Самуэля Беккета. Исполнитель — Михаил Кривоносов, Театр драмы им. Толстого, г. Брянск.

«Идущая за предел»(16+) По текстам Клима. Исполнитель — Елена Спирина, «TEATR ZA», г. Хельсинки, Финляндия.

Программу фестиваля и анонсы спектаклей можно найти на сайте monofestperm . com в разделе «Афиша».

Победителями фестиваля станут создатели моноспектакля в трёх номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая актёрская работа».

Также члены жюри имеют право удостоить двух конкурсантов звания лауреата и присудить специальные призы за конкретные художественные ценности моноспектакля.

Результаты конкурсной программы будут объявлены 22 апреля на закрытии фестиваля в «Сцене-Молот».

Афишу 6-го фестиваля «МОНОfest» венчает спектакль офф-программы — монобалет «KA-F-KA»(16+), поставленный по мотивам повести Франца Кафки «Превращение». Исполнитель — Мехди Фаражпур, театральная компания Oriantheatre Dance (г. Париж, Франция). На закрытии фестиваля зрители не только первыми узнают имена лауреатов конкурсной программы, но и увидят спектакль, за который в 2018 году артист московских Театра наций и Театра на Юго-Западе Георгий Иобадзе был удостоен на фестивале «МОНОfest» награды «Лучшая актёрская работа». Речь идёт о горячо принятом пермяками и членами жюри спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион»(16+) по повести Нодара Думбадзе

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