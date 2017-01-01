Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края за 2018 год вернула пермякам больше 20 млн руб.

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Минстрой России опубликовал рейтинг деятельности органов государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации. По итогам 4-го квартала 2018 года, ИГЖН по Пермскому краю поднялась на 14 позиций рейтинга и заняла 12-е место среди всех регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

В число ключевых критериев рейтинга входят: осуществление контрольно-надзорной деятельности, результативность решения проблем граждан, доля проведённых в срок проверок, количество исполненных предписаний инспекции.

Стоит отметить, что в течение 2018 года краевая инспекция сделала перерасчёт за неверно начисленные коммунальные услуги для жителей Пермского края. Общая сумма перерасчёта в пользу жителей — более 20 млн руб.



Кроме того, в 2018 году существенно снижено количество фактов выставления двойных квитанций жителям домов. В 2018 году инспекция через суд добилась 64 дисквалификаций для руководителей недобросовестных управляющих организаций. На фоне дисквалификации недобросовестных участников количество нарушений со стороны УК в 2018 году снизилось на 37%.



На начало 2019 года в реестр дисквалифицированных лиц Минстроя России инспекцией внесены сведения в отношении 64 должностных лиц. В настоящее время внесены сведения уже в отношении 119 должностных лиц, из них на основании вступившего в законную силу постановления о применении административного наказания в виде дисквалификации — о 67 должностных лицах, на основании вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии — о 52 должностных лицах.

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