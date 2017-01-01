В 2021 году Пермь II и Пермь I свяжет скоростной трамвай

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Краевые и городские власти договорились о строительстве скоростной трамвайной линии на месте закрывающейся железнодорожной ветки Пермь II — Пермь I. Предполагается, что движение трамваев здесь начнётся до конца 2021 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, стоимость проекта не превысит 1 млрд руб. Существует пока проблема с ещё не оформленной в муниципальную собственность землёй под железной дорогой.

Совещание по вопросу запуска трамвайной линии на месте действующей сегодня ветки горнозаводского направления железной дороги состоялось в середине прошлой недели.

Организацию трамвайного движения власти разделяют на три этапа, пишет издание.

Первый — организация движения на участке между вокзалами Пермь II и Пермь I. Предполагается, что на этом этапе трамваем будут пользоваться в основном пассажиры электропоезда, — на станции Пермь I они будут пересаживаться на городской вид транспорта в направлении Перми II. Он может быть реализован после октября 2019 года — когда РЖД обещает прекратить движение по этому участку. Стоимость работ по запуску трамваев на первом этапе может составить до 1 млрд руб.

Второй этап — от Перми I до ТПУ «Мотовилиха». Он может быть реализован, когда железная дорога закроет движение на этом отрезке и будет построен транспортно-пересадочный узел, который проектируют краевые власти. ТПУ должен быть построен к 2022 году.

При реализации второго этапа у властей есть замыслы соединить трамвайную линию от пересадочного узла «Мотовилиха» с разворотным кольцом для трамваев на площади 1905 года. Таким образом, у прибывших пассажиров электропоездов на конечной станции ТПУ «Мотовилиха» будет выбор — либо продолжать движение на станцию Пермь II, либо в центр Перми через улицу Уральскую.

Третий этап развития — строительство трамвайной линии от Перми II до микрорайона Паркового, с «проколом» через Транссиб в районе Товарного двора. По предварительным оценкам, реализация этого проекта может занять десять лет.

На первом этапе пассажиропоток на линии прогнозируется незначительным. Большую рентабельность и серьёзную конкуренцию автобусам трамваи составят при реализации второго и третьего этапов.