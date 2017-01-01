«Почта России» построит в Прикамье логистический центр за 1,5 млрд руб.

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Сегодня, 13 марта, губернатор Пермского края Максим Решетников и глава «Почты России» Николай Подгузов на рабочей встрече обсудили дорожную карту проекта по строительству магистрального сортировочного центра в регионе.

Строительство центра федеральным почтовым оператором реализуется в рамках инвестиционной программы. Логистический центр позволит существенно ускорить доставку почты, повысить качество оказания услуг, а также развить интернет-торговлю. Кроме того, центр автоматизирует производственные процессы и усовершенствует транспортную инфраструктуру Пермского края. Как отметил Максим Решетников, Для Прикамья проект крайне важен, поскольку позволяет создать новые рабочие места и логистические технологии.

«Для Пермского края «Почта России» — стратегический партнёр в обеспечении доступности базовых почтовых услуг в сельской местности и городах. У «Почты России» появилась программа по строительству логистических центров. От Прикамья была подана заявка по размещению такого центра в регионе. Говорить о точках размещения будущего центра пока преждевременно. Сейчас ведутся переговоры», — подчеркнул глава региона Максим Решетников.

По итогам сегодняшней встречи достигнут ряд договорённостей. Предполагается, что магистральный сортировочный центр с автотранспортным предприятием разместится на площади более 20—25 тыс. кв. м. Как ожидается, будет создано более 300 дополнительных рабочих мест.

По предварительным данным, само строительство планируется завершить в конце 2020 года. Сроки строительства могут варьироваться в зависимости от того, какое решение по размещению центра будет выбрано. По словам Николая Подгузова, инвестиции «Почты России» в проект составят около 1,5 млрд руб.

«Безусловно, строительство логистического центра позволит выйти «Почте России» на новый современней уровень предоставления логистических услуг: повысить качество, скорость доставки, создать дополнительные рабочие места. На мой взгляд, для Пермского края строительство центра — позитивное событие. В регионе достаточно обширная повестка работы «Почты России». Здесь работают порядка 700 отделений почтовой связи и около 6 тысяч работников отрасли. Очень важно, чтобы «Почта России» развивалась синхронно с Пермским краем, чтобы обеспечить максимальное качество почтовых услуг. Благодаря строительству центра мы концентрируем свою логистическую инфраструктуру в одном месте, оптимизируем наши маршруты. При этом мы добавляем важную услугу по обработке и сбору заказов, что повлечёт расширение производства и приём на работу новых сотрудников», — подчеркнул глава федерального почтового оператора Николай Подгузов.

Напомним, 16 октября прошлого года на Московском международном форуме инновационного развития в Сколково был подписан меморандум о взаимодействии в сфере совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории Пермского края. Так, соглашение направлено на качественную модернизацию сервиса почтового обслуживания, совершенствование логистики и соблюдение сроков доставки почтовых отправлений.

Сеть отделений почтовой связи в Пермском крае включает в себя 716 отделений почтовой связи, из них 507 находятся в сельской местности. Основными направлениями взаимодействия в этом году станут повышение качества и доступности почтовой связи на территории края.