На нефтяных месторождениях в Соликамском районе пробурят гидрогеологические скважины

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Екатеринбургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проекты строительства гидрогеологических скважин на территории Бельского и Логовского нефтяных месторождений в Соликамском районе Пермского края. Новые скважины позволят проводить гидрорежимные наблюдения за изменением качества подземных вод в процессе эксплуатации месторождения и опробования пластов, сообщают в Главгосэкспертизе России.

Заказчиком строительства и недропользователем является ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

В рамках реализации проектов, получивших положительное заключение экспертов Екатеринбургского филиала Главгосэкспертизы России, построят две наблюдательные гидрогеологические скважины — по одной на каждом месторождении.

Реализация проектов строительства наблюдательных скважин на территории действующих месторождений позволит дополнить реализованную на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» систему мониторинга компонентов окружающей среды и, как следствие, своевременно пресекать возможность ухудшения экологической обстановки в регионе, уверены эксперты.