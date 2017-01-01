В Госархиве Пермского края пройдёт день открытых дверей

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14 марта в Государственном архиве Пермского края (Пермь, ул. Студенческая, 36) пройдёт день открытых дверей. С 11 до 17 часов архив будет открыт для посетителей всех возрастов, которые смогут увидеть уникальные документы в ходе экскурсий, а также поучаствовать в интерактивной программе.

В год столетия Государственного архива Пермского края можно будет познакомиться как с историей архива, так и с его современными достижениями, полистать фотоальбомы разных эпох и внести свой вклад в сохранение фотоистории Пермского края, посмотреть на Пермь как город на Каме с неожиданного ракурса.

В рамках дня будут работать следующие площадки:

Семейная фотоистория

С 11 часов в конференц-зале архива стартует акция «Поделись своей фотоисторией» , для участия в которой необходимо принести в архив фотографии из семейных альбомов. Любой посетитель архива может стать дарителем — фотографии будут приняты на хранение в архив в виде оригиналов или цифровых копий. Здесь же можно будет оцифровать негативы, переведя фотографии с плёнки в цифровой формат. Архивисты покажут наиболее интересные фотоальбомы из фондов архива и расскажут о феномене фотоальбома, а реставраторы проведут мастер-класс о технике сохранения семейных альбомов.

Инструментарий архивиста

В читальном зале №2 разместится площадка, посвящённая истории архива. Посетители смогут погрузиться в работу архивиста, увидеть и сами поработать с различными «инструментами». Здесь же с 12 до 13 часов пройдёт бесплатный мастер-класс по изготовлению значков на архивную тематику от магазина товаров для творчества «Арт-Леди». Посетителей с детьми ждёт интерактивная зона.

Экскурсии

По традиции в день открытых дверей архив проводит серию бесплатных экскурсий. В этом году посетители смогут выбрать из предложенных экскурсий наиболее подходящую по времени и тематике. Для участия требуется предварительная регистрация . Количество мест ограниченно!

«Фантомы Камы»

В читальном зале №3 совместно с партнёрами архива — Пермским автомобильным музеем «Ретрогараж» и краевой библиотекой им. Горького — архив подготовил неожиданную выставку о Перми и реке Каме. Главная идея выставки — показать то, что когда-то являлось частью привычного пейзажа реки, но исчезло навсегда.