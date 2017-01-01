Пермь и Чайковский возглавили рейтинг социально-экономического развития Прикамья

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Аудиторская компания «Инвест-аудит» составила рейтинг городских округов и муниципальных районов Пермского края по уровню социально-экономического развития и уровню развития рынка недвижимости по итогам за 2018 год.

Тройку лидеров составили Пермь, Чайковский и Пермский муниципальный район, которые набрали наибольшие баллы по исследуемым факторам. В десятку также вошли города Березники, Соликамск, Кунгур и Кудымкар, Добрянский, Краснокамский и Чернушинский муниципальные районы. Замыкают рейтинг Косинский, Гайнский, Юрлинский, Кочёвский и Гремячинский муниципальные районы.

Согласно исследованию, самый значительный рост по позициям относительно прошлого исследования за 2017 год показали Кудымкарский муниципальный район (на девять позиций) и Уинский муниципальный район (на восемь позиций).

Наибольшее снижение зафиксировано в Октябрьском муниципальном районе (на 7 позиций) и Большесосновском муниципальном районе (на пять позиций).

Как отметили исследователи, при составлении рейтинга применялась следующая методология: все показатели разделены на две группы — социально-экономические показатели и факторы, характеризующие уровень развития рынка недвижимости. Специалистами использовалась информация по следующим социально-экономическим показателям:

1) численность населения по данным Пермьстата;

2) среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь — сентябрь 2018 года в рублях по данным Пермьстата;

3) уровень безработицы по состоянию на декабрь 2018 года по данным Пермьстата;

4) удельная заявленная работодателями потребность в работниках на 1000 человек на декабрь 2018 года. Данный показатель рассчитывался исходя из запрошенной в Пермьстате информации об абсолютном количестве заявленной работодателями потребности в работниках.



В рамках исследования специалистами также был рассчитан средний уровень цен на недвижимость по трём ключевым сегментам рынка недвижимости:

1) средняя цена за 1 кв. м жилой недвижимости (по квартирам);

2) коэффициент уровня цен по коммерческим объектам недвижимости;

3) средняя цена на земельные участки под ИЖС, руб. за сотку.

Егор Чурин, генеральный директор ООО «Инвест-аудит»:

— Самый значительный подъём наблюдается в Кудымкарском муниципальном районе. Это связано с увеличением цен на жилую недвижимость. Наибольший спад по рейтингу продемонстрирован в Октябрьском муниципальном районе в связи со снижением цен на квартиры и ростом уровня безработицы.