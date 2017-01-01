На выплату ипотеки пермяку в среднем понадобится 58 месяцев

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Жителю Перми понадобится в среднем 4 года и 10 месяцев на выплату ипотечного кредита за однокомнатную квартиру. Такие данные приводят аналитики портала о недвижимости domofond.ru.

Согласно исследованию аналитиков портала, средняя сумма переплат за это время составит 255 тыс. руб.



Быстрее всего теоретически способны выплатить ипотеку жители Новокузнецка и Мурманска — 2 года и 3 месяца. Дольше всего ипотеку придётся выплачивать в Севастополе — 17 лет и 2 месяца.