Выбран подрядчик создания системы оплаты проезда в Прикамье

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском крае подведены итоги открытого конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ по созданию единой автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок Пермского края. Победителем признано ЗАО «Золотая Корона», сообщает пресс-служба минтранса Пермского края.

С победителем заключён контракт на выполнение работ, его сумма составила 23 млн руб.

Задача исполнителя контракта — создание и аттестация единого программно-технического решения для учеёа оплаты, регистрации факта проезда в транспорте общего пользования безналичными платёжными средствами, а также получение полных и достоверных данных о пассажиропотоке на маршрутах регулярных перевозок Пермского края.

«Золотая Корона» существует с 1995 г. Основным видом деятельности ЗАО «Золотая Корона» является деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации.

Аналогичные системы, разработанные «Золотой Короной», представлены в отдельных городах 28 регионов России и в казахском Алматы. В этих городах выдано свыше 7,5 млн транспортных и социальных карт, ежемесячно совершается более 100 млн транзакций.

Как отметили в краевом министерстве информационного развития и связи, особенность разработки и внедрения системы оплаты проезда в Прикамье заключается в широте охвата: на сегодняшний день Пермский край станет первым регионом, внедряющим систему с зоной покрытия всего субъекта, включая межмуниципальные перевозки.