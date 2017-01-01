Студотряды вышли на уборку улиц Перми

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В Перми к уборке тротуаров от снега и наледи подключились студенческие отряды. Студотрядовцы сегодня работали в Свердловском, Ленинском и Дзержинском районах. Они очищали тротуары.

Мы уже сообщали, что студенческие отряды Пермского края организовали десант, чтобы помочь городу в уборке улиц от снега и льда.

В Свердловском районе ребята вышли на бульвар Советской Армии на улице Сибирской и на улицу 25 Октября, в Ленинском — на улицы Газеты «Звезда» и Советскую, в Дзержинском — на улицы Толмачёва и Хохрякова. Студенты сгребали снег и грязь с тротуара, скалывали наледь, очищали асфальт.

— Все ребята, которые вышли сегодня в три района города, — это представители нашей организации «Российские студенческие отряды». Ребята вышли с инициативой помочь почистить тротуары от снега и наледи, мы обратились в администрацию города, где нас поддержали, — поделился руководитель Пермского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Блюмин.

Тем временем работа по очистке города от снега продолжается в усиленном режиме. Ежедневно на улицах задействовано около 320 единиц техники и порядка 340 «ручников». Главная задача подрядных организаций — не допустить образования наката и гололёда на дорогах, в заездных карманах общественного транспорта, на ешеходных переходах и тротуарах. За прошедшие выходные подрядчики использовали около 920 т противогололёдных материалов для обработки тротуаров, с начала зимнего содержания — 32,5 тыс. т.

Вторая важнейшая задача для подрядчиков — сосредоточиться на вывозе снега с улиц города, а также прочищать ливнёвку для отвода воды с проезжей части. С начала зимнего содержания вывезено на снежные полигоны порядка 916,6 тыс. кубометров снега.

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