На совещании секретаря Совета Безопасности России с участием главы Прикамья был поднят вопрос безопасности на дорогах

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Совместное совещание секретаря Совета безопасности РФ и полномочного представителя президента в ПФО. Ижевск, 12 марта 2019 года

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Ижевске состоялось совместное выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В числе глав регионов ПФО в работе совещания принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников, а также представители контрольного управления Президента РФ, федеральных и территориальных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает пресс-служба главы региона.

Заседание началось с обсуждения вопроса разработки дополнительных мер в сфере безопасности дорожного движения в регионах ПФО.

В 2018 году количество ДТП в округе выросло на 0,9% (до 37 585). За этот период на дорогах области погибло более 3,6 тыс. человек, получили ранения 48 тыс. человек. В ДТП погибли 122 ребенка, почти 5 тыс. детей получили травмы различной степени тяжести.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что этих жертв можно было избежать: более трети аварий в округе происходит из-за плохого освещения, разбитых дорог и отсутствия барьерных ограждений.

Одной из главных причин сложившейся ситуации полпред назвал дефицит финансирования региональных программ по повышению безопасности дорожного движения и призвал к их пересмотру и актуализации.

Полпред обратил внимание глав регионов округа на необходимость разработки собственных проектов для достижения показателей федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Отметим, в Пермском крае по итогам 2018 года, по данным краевых властей, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось сократить долю аварийных участков на 7%, в планах на следующий год — сократить ещё на 14% и довести долю дорог в Пермской агломерации в нормативном состоянии до 67%. В 2018 году в регионе направлено в два раза больше, чем направлялось на развитие дорожной сети в 2016 году, — 12,9 млрд руб. Объём финансирования дорожной отрасли сохранится в ближайшие три года.

Вторым вопросом, который обсуждался на Совете Безопасности, стала диверсификация производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

На территории округа более 200 оборонных предприятий, где работают около 310 тыс. человек — около 13% от общей численности сотрудников всех промышленных предприятий округа.

Наибольшее количество оборонных заводов расположено в Нижегородской, Саратовской, Самарской областях, республиках Татарстан, Башкортостан и в Пермском крае. Задачу перевести часть их производства на мирные рельсы поставил Президент России Владимир Путин.

Игорь Комаров напомнил, что доля продукции гражданского и двойного назначения, выпускаемой на предприятиях ОПК, к 2020 году должна быть не менее 17%, к 2025 году достигать 30%, а ещё через пять лет составить половину от общего объёма.

Полпред подчеркнул, что работа по увеличению выпуска высокотехнологичной продукции предприятиями ОПК должна коррелировать с реализацией национальных проектов по ключевым направлениям развития страны, которые определены главой государства в майском» Указе.

«В рамках национальных проектов планируются закупки медицинского, строительного оборудования, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта. Необходимо обеспечить максимальное использование потенциала ОПК для этих целей», — подчеркнул Игорь Комаров.