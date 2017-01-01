Почти половина полисов ОСАГО в Прикамье приобретены онлайн

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По итогам 2018 года, в Пермском крае заключено 605,6 тыс. договоров ОСАГО, и 337,9 тыс. из них — посредством электронного оформления. Такие данные предоставила пресс-служба Отделения по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка России.



Больше всего электронных полисов было приобретено в апреле — 35,3 тыс. По общему показателю электронных полисов Прикамье вошло в двадцатку регионов по количеству заключённых договоров. Всего в России в прошлом году приобретено 19,4 млн электронных полисов ОСАГО.