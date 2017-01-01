Коми-пермяцкий театр покажет свой спектакль на «Золотой маске» в Москве

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Фото: пресс-служба театра

В марте Коми-Пермяцкий национальный драматический театр представит на сцене Московского театра им. В. Маяковского спектакль «Чёрный монах», номинированный сразу в пяти категориях в рамках юбилейной, XXV российской национальной премии «Золотая маска», сообщает пресс-служба краевого минкульта.

Спектакль поставлен режиссёром Верой Поповой по пьесе Элины Петровой и Анастасии Фёдоровой, созданной по мотивам одноимённой повести Антона Чехова. Художник-постановщик — Алексей Лобанов.

Постановка претендует на победу в следующих номинациях:

• Драма/спектакль малой формы;

• Драма/работа режиссёра (Вера Попова, г . Санкт-Петербург);

• Драма/работа художника (Алексей Лобанов, г. Москва);

• Драма/женская роль второго плана (Галина Кудымова, роль Варвары Николаевны);

• Драма/мужская роль второго плана (Анатолий Радостев, роль Егора Семёновича).

Спектакль можно будет увидеть на малой сцене театра им. В. Маяковского 18 марта в 20:00 и 19 марта в 16:00 и 20:00. По словам организаторов, все билеты на показы распроданы.

— Всё это очень волнительно, — говорит директор Коми-Пермяцкого театра Анатолий Четин. — Впрочем, у нас есть опыт выступлений на самых разных площадках. Прежде «Золотую маску» в номинации «Честь и достоинство» получал Владимир Гуляев, один из известнейших художественных руководителей нашего театра. Касаемо «Чёрного монаха»... В его качестве мы уверены и ждём, что работу оценят по достоинству.

Фестиваль спектаклей-номинантов «Золотой маски» завершится церемонией награждения лауреатов 16 апреля 2019 года на Исторической сцене Большого театра.