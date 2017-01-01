В Прикамье создадут банк данных перспективных молодых специалистов

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Вызедное совещение в Ижевске

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

12 марта в Ижевске состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО, посвящённое выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодёжи. В совещании приняли участие главы всех субъектов ПФО, в том числе и губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Открывая заседание совета, полпред Игорь Комаров подчеркнул, что создание эффективной системы работы с одарёнными детьми и молодёжью — одна из ключевых задач развития образования на 2019—2024 годы, обозначенных в Указе Президента России Владимира Путина.

Игорь Комаров отметил, что хорошо образованные и подготовленные молодые специалисты должны быть локомотивом развития России на наиболее востребованных направлениях, но для этого в регионах должны быть созданы условия, способствующие проявлению талантов и способностей молодёжи.

Для этого регионам рекомендуется создать межведомственные региональные координационные советы, а также определить ответственных за ведение банка данных перспективных молодых специалистов.

Кроме того, в рамках совета подробно обсудили меры, которые позволят сократить отток перспективных кадров: это, прежде всего, постановка в регионе амбициозных целей, к решению которых можно привлекать талантливых молодых ребят.

Ранее об этом говорил и губернатор Прикамья Максим Решетников. Он отмечал, что одной из основных задач краевых властей является вовлечение молодёжи во все проекты, которые реализуются в регионе, «важно, чтобы они чувствовали себя частью этих процессов, чтобы понимали: это то, что должно быть сделано вместе с ними и для них».

Отметим, в Прикамье уже ведётся активная работа по созданию таких условий, чтобы талантливая молодёжь могла применить свои знания и умения в родном регионе.

Так, в этом году во второй раз проведут кадровый конкурс «Молодёжный резерв Прикамья», победителям которого открываются возможности по обучению, личностному и профессиональному развитию, участию в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества, а также трудоустройству на руководящие позиции.

Также в феврале этого года состоялась четвёртая по счёту сессия Молодёжного форума Пермского края, который собрал на своей площадке свыше тысячи человек со всего края и других регионов России. Кроме того, в рамках Молодёжного форума состоялась церемония награждения одарённых детей и талантливой молодёжи Пермского края «Будущее России». 104 школьника, которые стали победителями и призёрами всероссийских олимпиад по разным предметам, а также крупных творческих конкурсов, получили материальную поддержку в размере от 15 тыс. руб. до 100 тыс. руб. в зависимости от заслуг.

Особое внимание в Прикамье уделяют и молодым спортсменам. Так, в этом году было вдвое увеличено количество стипендиатов за заслуги в спорте. Ежемесячно стипендию от министерства спорта в размере 15 тыс. руб. в Пермском крае получают 90 человек (в 2018 году их было 45), а губернаторскую стипендию «Юные спортсмены Прикамья» в размере 5 тыс. руб. — 250 человек (в прошлом году их было 140).