На пермских улицах для ремонта применяется литой асфальтобетон

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Многократные переходы через ноль негативно сказываются на состоянии дорожного покрытия. Профилактический ремонт литым асфальтобетоном позволяет сохранить дорожное полотно в межсезонье. Первые работы в этом году проведены в Ленинском и Дзержинском районах, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В ночь с 10 на 11 марта к профилактическим работам на дорогах приступила подрядная организация в Ленинском районе. Ремонтная бригада работала на проезжих частях улиц Ленина, Луначарского, Достоевского, Пермской, 25 Октября, Петропавловской, Осинской, Блочной, Монастырской, Борцов, Революции, Комсомольском проспекте.

В выходные дни в Дзержинском районе выполнен ремонт литым асфальтом по следующим адресам: улица Желябова, проспект Парковый, улица Трамвайная, улица Зои Космодемьянской, улица Малкова.

Такой экспресс-ремонт позволит продлить срок службы асфальтового покрытия и защитить его от повреждений, которые могут вызывать перепады температуры.

— Перепады температуры негативно сказываются на состоянии дорог, поэтому уже сейчас необходимо проводить первые ремонтные работы. При этом нужно использовать только литой асфальтобетон, никаких кирпичей, фрезы, щебня, — отметил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

В ночь с 11 на 12 марта в Свердловском районе ремонтные работы были проведены на улицах Николая Островского, Революции, Белинского, 1-й Красноармейской, Солдатова, Героев Хасана, Комсомольском проспекте.

В ближайшие дни ремонт продолжится и в других районах города. Так, на этой неделе планируется произвести экспресс-ремонт литым асфальтобетоном локальных ям и выбоин на улицах Карпинского, Архитектора Свиязева, Братьев Игнатовых, Стахановской, Мира, Качалова Индустриального района.

Специалисты советуют использовать в весенний период литой асфальтобетон для проведения ямочного ремонта, поскольку исключительные адгезионные свойства и водостойкость литого асфальта обеспечивают прочное сцепление с основой даже при низких температурах и повышенной влажности.

При производстве литого асфальтобетона битум нагревают до 160—180 градусов, минеральные компоненты — до 190—240 градусов. На выпуске температура асфальтобетонной смеси достигает 180—200 градусов. Затем смесь транспортируется в специальных термос-бункерах при непрерывном перемешивании.

Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия — установится положительная температура воздуха. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 25 дорожных объектов. Перечень дорог здесь.

На протяжении последних лет город системно наращивает объёмы вложений в дорожную отрасль. Благодаря этому в Перми за последние три года аварийность на дорогах снизилась в два раза. Кроме того, в Перми ежегодно увеличивается процент автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. По итогам 2018 года, в нормативном состоянии находятся 55,2% автомобильных дорог, для сравнения: в 2017 году — 53,7%.

За 2016—2019 годы в городе отремонтировано 3 млн кв. м дорог, сданы две ключевые развязки — это улица Макаренко и площадь Восстания, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе, продолжается капитальный ремонт улицы Уральской, реконструирована улица Героев Хасана на пересечении с Транссибом, стартовала масштабная реконструкция улицы Революции.