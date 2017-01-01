Названа возрастная категория пермяков, которые чаще всего бронируют авиабилеты



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Чаще всего авиатранспортом пользуются жители Перми в возрастной группе 30—35 лет. Об этом «Новому компаньону» сообщили в интернет-сервисе для путешественников Biletix.

По итогам исследования бронирований за последние три года, 15,3% приходится именно на эту возрастную группу. Далее следуют путешественники возрастной группы 35—40 лет (13,3%) и группа 25—30 лет (12,8%) .



На детей в возрасте до 10 лет приходится 12,6% бронирований, а на пенсионный возраст от 60 лет — 7% бронирований.