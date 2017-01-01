Пермские депутаты требуют усилить контроль за ситуацией на дорогах и тротуарах

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Юрий Уткин

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Председатель Пермской городской думы, заместитель секретаря пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин направил в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова письмо о том, что на мартовском заседании городского парламента планируется рассмотреть вопрос об организации администрацией Перми деятельности по ликвидации гололёдных явлений в период с 5 по 10 марта.

Дума просит мэрию рассказать о том, какие действия были предприняты по ликвидации гололёда на проезжей части, тротуарах и придомовых территориях. В том числе указать, сколько единиц техники и работников было привлечено к работе.

«Тему содержания улично-дорожной сети держим на постоянном депутатском контроле, каждый раз нас уверяют, что делается всё возможное, техники и реагентов достаточно, снег вывозится и т. п. Может быть, для работы в штатном режиме усилий предпринимается достаточно. Но стоит только выйти за рамки этого штатного режима — например, осадков выпадает больше нормы — всё, сразу кризис жанра. Это точно неправильно, и варианты на экстренный случай должны быть!» — пояснил Юрий Уткин.

Кроме того, депутаты хотят знать, какие санкции были предприняты в отношении подрядных организаций и управляющих компаний за неудовлетворительную уборку. В частности, заявлено о необходимости предоставить рейтинг лучших и худших подрядчиков.

Отдельным вопросом депутаты планируют заслушать отчёт о пострадавших пешеходах на скользких дорогах и количестве ДТП.