Билеты на Дягилевский

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В понедельник, 18 марта, стартует открытая продажа билетов на Дягилевский фестиваль — 2019. Как она будет организована, сколько будут стоить билеты и кто сможет стать обладателем «вездехода»? Ответы на все вопросы вы найдёте ниже.

Будет ли предпродажа и кто сможет принять в ней участие?

Предпродажа пройдёт с 12 по 17 марта. Принять участие в ней смогут меценаты/партнёры (50 человек) и постоянные участники «Лаборатории современного зрителя» (обладатели сертификатов, выданных в течение 147-го театрального сезона, — 71 человек). Первые смогут выкупить не больше двух билетов на одно событие, вторые — только один билет на событие.

Стать меценатом (участником клуба «Друзья театра») в период предпродажи смогут все желающие. Для уточнения условий необходимо связаться с отделом по работе с партнёрами театра.

Также в период предпродажи будут формироваться заявки для туристических групп. Билеты тургруппам будут продаваться с наценкой, сервисным сбором.

Как купить «вездеход»?

Приобрести один из 20 «вездеходов» смогут победители розыгрыша, который будет устроен среди зрителей, подавших заявки на покупку «вездехода». Заявки будут приниматься с 11:00* 12 марта до 17:00* 14 марта через сайт Дягилевского фестиваля. Каждому из подавших заявку будет присвоен порядковый номер. 15 марта с помощью генератора случайных чисел мы определим 20 человек, которые смогут выкупить «вездеход».

«Вездеход» будет действовать на все события основной программы фестиваля, кроме ночных концертов в Пермской художественной галерее. «Вездеход» является входным билетом. Место в зале его обладатели смогут занять только после третьего звонка.

Стоимость «вездеход»а составит 10 000 рублей. Выкупить «вездеход» можно будет с 1 апреля.

Какие события поступят в продажу и по какой цене можно будет приобрести билеты 18 марта?

В первую очередь в продажу поступят следующие события:

20 мая

Открытие Дягилевского фестиваля. Концерт фестивального оркестра (300—20000 руб.)(12+)

Piano-gala (2000 руб.)(12+)

21 мая

Концерт Вадима Холоденко (500—3000 руб.)(6+)

Концерт Алексея Любимова (100—3000 руб.)(12+)

22 мая

Балет «Шахерезада» (200—5000 руб.)(12+)

Камерный концерт ансамблей musicAeterna (100—2000 руб.)(12+)

23 мая

Концерт Сесиль Лартиго (5000 руб.)(12+)

Концерт Маттиаса Хёффса и Кристиана Шмитта (500—3000 руб.)(12+)

Спектакль «Старик и море» (500—5000 руб.)(18+)

Концерт Михаила Мордвинова (100—2000 руб.)(12+)

24 мая

«Hyena / Гиена». Концерт ансамбля современной музыки Klangforum Wien (500—3000 руб.)(18+)

Спектакль «Старик и море» (500—5000 руб.)(18+)

Концерт Джованни Соллима (100—3000 руб.)(12+)

25 мая

«Идоменей». Концертное исполнение оперы Моцарта (500—20000 руб.)(12+)

Струнный гала (2000 руб.)(18+)

26 мая

Концерт брасс-ансамбля Дягилевского фестиваля (500—3000 руб.)(18+)

Festina lente — посвящение Арво Пярту (500—15000 руб.)(18+)

Midnight gala (2000 руб.)(18+)

27 мая

Tria ex uno. Концерт МАСМ (500—3000 руб.)(12+)

«Там, где звучит прощальный рог…». Концерт Надежды Павловой и Алексея Гориболя (100—5000 руб.)(12+)

28 мая

«Тихий свет». Хор ByzantiAeterna (5000 руб.)(12+)

Musica Fugit / «Музыкальный побег» (1500 руб.)(16+)

Концерт к юбилею композитора Эдисона Денисова (500—3000 руб.)(18+)

29 мая

Musica Fugit / «Музыкальный побег» (1500 руб.)(16+)

Волнение. Концерт Антона Батагова (500—3000 руб.)(12+)

30 мая

Закрытие фестиваля. Концерт Mahler Chamber Orchestra и хора musicAeterna (500—20000 руб.)(12+)

Diaghilev Festival Party (1000 руб.)(18+)

В понедельник, 18 марта, открытая продажа билетов будет организована следующим образом:

Для продажи и в кассе, и на сайтах будет выделена своя квота, т. е. зрители, пришедшие к 10* часам утра 18 марта в театр, не смогут приобрести билеты, которые будут выделены для продажи через сайт, и наоборот. Каждая квота будет включать в себя места во всех ценовых категориях.

С 19 марта обе квоты будут объединены и билеты на события Дягилевского фестиваля будут продаваться в обычном порядке.

*пермское время