Билеты на Дягилевский
В понедельник, 18 марта, стартует открытая продажа билетов на Дягилевский фестиваль — 2019. Как она будет организована, сколько будут стоить билеты и кто сможет стать обладателем «вездехода»? Ответы на все вопросы вы найдёте ниже.
Будет ли предпродажа и кто сможет принять в ней участие?
Предпродажа пройдёт с 12 по 17 марта. Принять участие в ней смогут меценаты/партнёры (50 человек) и постоянные участники «Лаборатории современного зрителя» (обладатели сертификатов, выданных в течение 147-го театрального сезона, — 71 человек). Первые смогут выкупить не больше двух билетов на одно событие, вторые — только один билет на событие.
Стать меценатом (участником клуба «Друзья театра») в период предпродажи смогут все желающие. Для уточнения условий необходимо связаться с отделом по работе с партнёрами театра.
Также в период предпродажи будут формироваться заявки для туристических групп. Билеты тургруппам будут продаваться с наценкой, сервисным сбором.
Как купить «вездеход»?
Приобрести один из 20 «вездеходов» смогут победители розыгрыша, который будет устроен среди зрителей, подавших заявки на покупку «вездехода». Заявки будут приниматься с 11:00* 12 марта до 17:00* 14 марта через сайт Дягилевского фестиваля. Каждому из подавших заявку будет присвоен порядковый номер. 15 марта с помощью генератора случайных чисел мы определим 20 человек, которые смогут выкупить «вездеход».
«Вездеход» будет действовать на все события основной программы фестиваля, кроме ночных концертов в Пермской художественной галерее. «Вездеход» является входным билетом. Место в зале его обладатели смогут занять только после третьего звонка.
Стоимость «вездеход»а составит 10 000 рублей. Выкупить «вездеход» можно будет с 1 апреля.
Какие события поступят в продажу и по какой цене можно будет приобрести билеты 18 марта?
В первую очередь в продажу поступят следующие события:
20 мая
Открытие Дягилевского фестиваля. Концерт фестивального оркестра (300—20000 руб.)(12+)
Piano-gala (2000 руб.)(12+)
21 мая
Концерт Вадима Холоденко (500—3000 руб.)(6+)
Концерт Алексея Любимова (100—3000 руб.)(12+)
22 мая
Балет «Шахерезада» (200—5000 руб.)(12+)
Камерный концерт ансамблей musicAeterna (100—2000 руб.)(12+)
23 мая
Концерт Сесиль Лартиго (5000 руб.)(12+)
Концерт Маттиаса Хёффса и Кристиана Шмитта (500—3000 руб.)(12+)
Спектакль «Старик и море» (500—5000 руб.)(18+)
Концерт Михаила Мордвинова (100—2000 руб.)(12+)
24 мая
«Hyena / Гиена». Концерт ансамбля современной музыки Klangforum Wien (500—3000 руб.)(18+)
Спектакль «Старик и море» (500—5000 руб.)(18+)
Концерт Джованни Соллима (100—3000 руб.)(12+)
25 мая
«Идоменей». Концертное исполнение оперы Моцарта (500—20000 руб.)(12+)
Струнный гала (2000 руб.)(18+)
26 мая
Концерт брасс-ансамбля Дягилевского фестиваля (500—3000 руб.)(18+)
Festina lente — посвящение Арво Пярту (500—15000 руб.)(18+)
Midnight gala (2000 руб.)(18+)
27 мая
Tria ex uno. Концерт МАСМ (500—3000 руб.)(12+)
«Там, где звучит прощальный рог…». Концерт Надежды Павловой и Алексея Гориболя (100—5000 руб.)(12+)
28 мая
«Тихий свет». Хор ByzantiAeterna (5000 руб.)(12+)
Musica Fugit / «Музыкальный побег» (1500 руб.)(16+)
Концерт к юбилею композитора Эдисона Денисова (500—3000 руб.)(18+)
29 мая
Musica Fugit / «Музыкальный побег» (1500 руб.)(16+)
Волнение. Концерт Антона Батагова (500—3000 руб.)(12+)
30 мая
Закрытие фестиваля. Концерт Mahler Chamber Orchestra и хора musicAeterna (500—20000 руб.)(12+)
Diaghilev Festival Party (1000 руб.)(18+)
В понедельник, 18 марта, открытая продажа билетов будет организована следующим образом:
Для продажи и в кассе, и на сайтах будет выделена своя квота, т. е. зрители, пришедшие к 10* часам утра 18 марта в театр, не смогут приобрести билеты, которые будут выделены для продажи через сайт, и наоборот. Каждая квота будет включать в себя места во всех ценовых категориях.
С 19 марта обе квоты будут объединены и билеты на события Дягилевского фестиваля будут продаваться в обычном порядке.
*пермское время