В Прикамье в два раза увеличится пособие по уходу за детьми-инвалидами

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Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 июля этого года ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Выплаты увеличатся c 5,5 тыс. до 10 тыс. руб.

С учётом регионального коэффициента в Пермском крае размер ежемесячного пособия составляет 6,3 тыс. руб. В северных районах (Красновишерский, Чердынский, Гайнский, Косинский, Кочёвский) размер пособия составляет 6,6 тыс. руб.

Таким образом, с 1 июля ежемесячная выплата вырастет до 11,5 и 12 тыс. руб. соответственно.

По данным краевого отделения Пенсионного фонда России, к данным категориям относятся 6289 детей.

Напомним, право на получение пособий имеют лица из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющие уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице.