Рекомендованный семейный доход ипотечного заёмщика в Прикамье составил 56 тыс. руб.

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Рекомендованный ежемесячный семейный доход ипотечных заёмщиков в Пермском крае на 1 марта составил 56,85 тыс. руб. Это на 2,51 тыс. руб. больше, чем год назад. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В среднем по России рекомендованный доход за год вырос на 10,8% и составил 71,7 тыс. руб.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 50 регионов зафиксирован в Москве (139,1 тыс. руб.), Московской области (103,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (87,7 тыс. руб.), Ленинградской области (84,8 тыс. руб.) и Республике Саха (Якутия) (83,8 тыс. руб.). Наименьшее значение показателя отмечено в Кировской (50,6 тыс. руб.) и Вологодской (51,0 тыс. руб.) областях, Алтайском крае (51,0 тыс. руб.), Курганской области (51,4 тыс. руб.), а также в Удмуртской Республике (51,8 тыс. руб.).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— За последний год размер рекомендованного семейного дохода заёмщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, немного вырос, вернувшись на уровень середины 2017 года. По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке.