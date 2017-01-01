Пермская филармония приглашает на мировую премьеру

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Алексей Балашов

Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

Первое исполнение произведения «Замок Эйзен» (6+) современного композитора Елены Асвойновой-Травиной 23 марта в 18:00 представят оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии и лауреат международных конкурсов, гобоист Алексей Балашов (Москва).

Лауреат Международного конкурса-фестиваля Оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии (ОРНИ) — один из самых ярких, интересных и любимых публикой коллективов. С 2016 года художественным руководителем ОРНИ является лауреат всероссийских конкурсов и Международного конкурса-фестиваля, доцент Галина Токарева.

По словам директора филармонии Галины Кокоулиной, «за последние сезоны оркестр подготовил новые программы, такие, как «озвучивание» старых кинофильмов в рамках абонемента «Музыка немого кино», первый в России совместный концерт оркестра русских народных инструментов с бандонеоном, музыкальные сказки «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина с народным артистом РФ Сергеем Гармашом и «Конёк-горбунок» с заслуженным артистом РФ Эвклидом Курдзидисом и др.

Каждый сезон оркестр приглашает для совместных концертов самых ярких и талантливых музыкантов России и Европы, которые отмечают высочайший профессионализм и мастерство пермского коллектива, его желание исполнять сложнейшие сочинения, созданные не для народного оркестра, но виртуозно аранжированные Галиной Токаревой, его готовность сотрудничать с самыми неожиданными инструментами — как этническими, так и академическими, создавая эксклюзивные, уникальные программы».

И вот новая программа — мировая премьера композитора Елены Асвойновой-Травиной. «Замок Эйзен» — фантазия для гобоя с народным оркестром по мотивам повести «Кровь за кровь» Александра Бестужева (1797—1837, литературный псевдоним — Марлинский).

Псевдоисторическое произведение Бестужева-Марлинского «Кровь за кровь» (другое название — «Замок Эйзен») написано в 1825 году в традициях готического романа тайн и ужасов. Действие происходит под Нарвой в средневековом замке Эйзен — страшном символе насилия и зла. Властвовал в этом замке жестокий рыцарь — барон Бруно фон Эйзен. Много чёрного сделал он в своём лифляндском краю, иногда набегал и на русские земли. Его зверства и пороки не поддаются описанию, в бою и грабеже ему всегда везёт, латы его заговорены, замок неприступен, а сам он не знает жалости ни к своим, ни к чужим. Рыцарь-бандит Бруно фон Эйзен имеет на воспитании племянника Регинальда. Однажды, вздумав жениться, Бруно заставляет племянника отдать ему в жёны свою невесту...

По мысли Александра Бестужева, зло порождает зло. Отсюда и первоначальное название повести — «Кровь за кровь», отсюда и финал: уничтоженный до основания замок Эйзен.

Композитор Елена Асвойнова-Травина — о музыкальной фантазии «Замок Айзен»: «Эпоха романтизма с её интересом к «национальным корням» — вот куда народный оркестр мог бы вписаться идеально! …Не потому ли возникает желание написать для оркестра русских народных инструментов нечто в стиле романтизма — причём не обязательно русского… ведь тянуло же иногда русских писателей-романтиков на «заграничное» — как, например, А. Бестужева-Марлинского. Его повесть «Кровь за кровь» переносит нас в европейское Средневековье… последуем же за писателем-декабристом на крыльях русского народного оркестра!»

Для справки

Елена Асвойнова-Травина (р. 1978) — композитор-народник. Окончила в Костроме Детскую школу искусств по классу скрипки и по классу домры. За время обучения в школе искусств стала лауреатом Костромского областного конкурса юных исполнителей на народных инструментах. После окончания Костромского музыкального училища работала в оркестровой группе Ансамбля народной песни и танца им. Ю. Рыбникова, выступала как солист. Продолжила обучение в Костромском государственном университете им. Н. А. Некрасова. Лауреат фестиваля «Весенняя Кострома» (номинация «Композиция»). Работает в Оркестре русских народных инструментов Государственной филармонии Костромской области.

Алексей Балашов (р. 1983) — один из самых известных и востребованных гобоистов. Артист Академического симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии под управлением народного артиста СССР, профессора Ю. И. Симонова. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу гобоя (профессор А. Уткин). Лауреат международного конкурса гобоистов «Казанский Кремль» (I премия, Казань, 2007) и международного независимого интернет-конкурса для духовых и ударных инструментов Ad Libitum (II премия, Казань, 2010). Его называют «виртуозом гобоя» за высочайший уровень исполнительского мастерства, проникновенную и деликатную манеру игры, красивый звук инструмента, совершенное владение техническими сложностями гобоя.

По сообщению пресс-службы филармонии