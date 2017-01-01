Иван Колпаков вновь возглавил «Медузу»

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Иван Колпаков

Фото: Facebook

Бывший пермский журналист Иван Колпаков вновь назначен главным редактором сетевого издания «Медуза». Об этом сегодня, 11 марта, в обращении, размещённом на сайте «Медуза», сообщила генеральный директор издания Галина Тимченко.

В частности, в обращении гендиректор одного из самых рейтинговых изданий рунета пишет:

«Иван ушёл в отставку 9 ноября 2018 года — несмотря на то, что совет директоров компании не нашёл оснований для его отстранения и единогласно подтвердил его полномочия.

Решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято мной. Иван с самого начала был идеологом и лидером издания, мы вместе сделали одно из самых читаемых СМИ в России. Я не знаю другого профессионала, который мог бы лучше справиться с новыми задачами и вызовами. (...)

Редакция «Медузы» не сомневается в его профессиональных качествах. Кандидатуру Ивана поддерживают и члены нового совета директоров, первое заседание которого пройдёт в конце марта 2019 года. Совету предстоит утвердить план развития компании на ближайший год и кодекс поведения сотрудников «Медузы». (...)

(...) Я считаю случившееся тяжёлым опытом, но одновременно и серьёзным уроком на будущее. Я глубоко сожалею о том, что произошло. Понимаю, что решение конфликтов должно быть системным, мы разрабатываем правила и процедуры, в соответствии с которыми будем действовать. Уверена, что мы сможем избежать повторения подобных инцидентов. Возможно, мы учимся медленнее, чем хотелось бы, но мы умеем учиться на своих ошибках».

Иван Колпаков подал в отставку из-за обвинений в домогательствах к жене одного из сотрудников на вечеринке в честь дня рождения издания в Риге. Тогда он заявил, что отказывается признавать обвинения и продолжит участвовать в работе издания как один из трёх основателей «Медузы». Его обязанности взяла на себя Татьяна Ершова, которая теперь станет редакционным директором.

Иван Колпаков родился в 1983 году в Перми В 2005-м окончил историко-политологический факультет ПГУ.

Работал корреспондентом телекомпании «ВЕТТА», в газетах Business Class, «Новый компаньон», возглавлял журнал «Соль».

С 2012-го по 2014-й Колпаков проживал в Москве и являлся руководителем отдела специальных корреспондентов в Lenta.ru.

В октябре 2014 года переехал в Ригу, чтобы стать заместителем главного редактора нового медиапроекта «Медуза». В 2016 году основатель и главный редактор «Медузы», бывший редактор Lenta.ru Галина Тимченко назначила Колпакова на место главреда.