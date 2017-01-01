Сгорело ясно!

В Хохловке прошла не просто Масленица, а арт-Масленица

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Если «Мороз и солнце — день чудесный», то день 10 марта 2019 года был чудесным вдвойне: солнце было ярчайшее, а мороза не было вовсе. Два, три, четыре часа на воздухе проходили незаметно, а провести в музее «Хохловка» на праздновании Масленицы меньше не стоило и думать: на каждом шагу было столько соблазнов и развлечений, что простой круг по обычному маршруту, от экспоната к экспонату, занимал не меньше двух часов.

Песни, пляски, игры, хороводы. Фольклорные коллективы — русские и коми-пермяцкие. Профессиональное пение Уральского камерного хора Пермской филармонии в горнице Спасо-Преображенской церкви звучало ангельски.

Петрушечный театр, вертеп, гадания, заклички, карильон — поиграть на колоколах мог любой желающий, особенно наслаждались дети.

Гуси, курицы, козы, охотничьи соколы. Добрые пушистые хаски, радостно катающие детей в упряжках.

Большая ярмарочная площадь с шестом посередине. Бойкие мальчишки и девчонки ловко карабкались до самого верха и получали призы.

Фермерский рынок с вареньями, копченьями, соленьями и домашними сырами. Угощения и дегустации блюд коми-пермяцкой народной кухни. Желе из пистиков было несравненное!

Ремесленники и мастер-классы: каждый второй унёс с праздника свою собственную маленькую соломенную Масленицу.

Множество пёстро одетого народа: костюмы приготовили не только артисты, но и зрители.

Грандиозная горка для «ватрушек» и снегокатов. Мягкий липкий снег — для постройки снеговиков.

Когда солнце село, начался экшн: взятие снежного городка — нарядного, фигурного, украшенного флагами — и, наконец, грандиозное огненное шоу на заливе.

В этом году было сделано не одно соломенное чучело, а несколько, и не чучела вовсе, а динамические скульптуры Всеволода Аверкиева, которые отлично смотрелись сами по себе — этакое сочетание архаики и авангарда, а уж пылали просто сказочно. Сожжение было обставлено как ритуал: факельное шествие подожгло выложенные из соломы дорожки, по ним огонь побежал к скульптурам и вскарабкался на каждую Масленицу.

Масленица в Хохловке

Фото: Алексей Баталин , Всеволод Аверкиев

Сгорели быстро, ещё не успело окончательно стемнеть.

Образом-символом праздника стала нарядная тройка на фоне заката.

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