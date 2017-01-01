Проект новой маршрутной сети прошёл обсуждение во всех районах Перми



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Проект новой маршрутной сети прошёл обсуждение во всех районах города Фото: Виталий Кокшаров

Фото: Администрация Перми

Проект новой маршрутной сети обсудили с жителями и депутатами Пермской городской думы во всех районах города. После проведения тщательного мониторинга высказанных мнений и пожеланий сеть будет актуализирована.

За год до обновления маршрутной сети городские власти начали обсуждение проекта с жителями и депутатами, чтобы выявить наиболее востребованные транспортные сообщения между районами и микрорайонами. Впервые была использована технология, когда горожане сразу могли дать обратную реакцию: в начале каждой встречи жителям выдавали красные и зелёные карточки. На красной можно было писать свои замечания и предложения, на зелёной — положительные, ценные, по их мнению, моменты.

Кроме того, свои обращения и пожелания можно направлять в call-центр департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50, а также на почту mail@gortransperm.ru и после окончания обсуждения.

Так, промежуточный анализ замечаний и предложений выявил около 20 транспортных связей, по которым поступило наибольшее количество вопросов от жителей города. Большая часть предложений касалась внутрирайонных маршрутов и связей с наиболее значимыми социальными объектами инфраструктуры, такими как школы, больницы, детские сады и другие.

Также дискуссии вызвали маршруты, связывающие отдельные узловые точки районов и центра города, предполагающие поездку с пересадкой.

Часть поступивших обращений после встреч с жителями проанализирована. Например, в настоящее время специалисты планируют предусмотреть организацию движения маршрута №47 через микрорайон Ераничи, организовать связь микрорайона Костарёво с улицами Дружбы, КИМ, связь микрорайонов Январского и Энергетик с улицами Веденеева и Щербакова, организацию движения автобусов Кировского района через остановку «Медсанчасть №133». Это лишь часть изменений, которые будут внесены уже в новый проект сети.

Также специалисты отмечают, что наибольшее количество обращений поступило по маршрутам №№10, 14, 32, 63, 68, 77, 18, 49. По этим маршрутам предложения жителей будут рассмотрены в первую очередь для сохранения наиболее востребованных транспортных связей.

На зелёных карточках чаще всего отмечались преимущества бесплатных пересадок при условии увеличения времени на них, а также появление новых маршрутов, например, №№11, 23, 31, 45, и других.

Напомним, сейчас в городе разрабатывается проект новой транспортной модели, в рамках которой планируется изменение существующей маршрутной сети. В ходе реализации проекта будут внедрены бесплатные пересадки, безналичная оплата проезда и единые проездные документы на всех видах транспорта. Это предоставит пассажирам возможность выбора способа оплаты проезда, а также экономии при совершении большого количества поездок.

Главными целями создания новой маршрутной сети станут повышение скорости передвижения пассажиров за счёт сокращения времени ожидания транспорта, организация движения маршрутов по «прямым» траекториям и организация транспортно-пересадочных узлов в местах наибольшего пассажиропотока. Также планируется расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть новых районов и участков улично-дорожной сети. В проекте предусмотренысокращение дублирования маршрутов и обеспечение равномерности загрузки транспорта.

Реализация проекта запланирована на 2020 год.