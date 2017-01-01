Управляющая компания скорректировала платёжки на миллионы рублей



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Управляющая организация ООО «Свой дом» принесла извинения собственнику квартиры, расположенной в доме №6 на улице Соловьёва в Перми. Ранее одному из жильцов был выставлен счёт за коммунальные услуги на сумму более 2 млн руб., сообщает пресс-служба Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Напомним, что жителям дома №6 на ул. Павла Соловьёва пришли платёжки с гигантскими счетами. Так, в одной из квартир управляющая компания «Свой дом» по ошибке насчитала свыше 4 тыс. жильцов, а собственнику предложила заплатить за коммуналку более 2 млн руб.

В свою очередь, управляющая организация объяснила, что сведения в счёт-квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг собственнику жилья внесены неверно по причине сбоя программного обеспечения, вследствие чего и произошла ошибка в начислениях.

В настоящее время данная ошибка устранена, произведена корректировка начислений. Собственнику квартиры принесены извинения.