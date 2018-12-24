PAN City Group проводит ярмарку недвижимости

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PAN City Group* приглашает на ярмарку недвижимости, которая пройдёт в субботу, 16 марта, с 11:00 до 17:00 по адресу ул. Ленина, 72а, в офисе Сбербанка**.

У Вас есть уникальная возможность купить со скидкой до 3% квартиры в строящихся жилых комплексах от PAN City Group ЖК «Атмосфера»1 и ЖК «Маяк»2, а также одну из последних квартир в уже сданном ЖК «Салют»3.

Профессиональные брокеры помогут подобрать Вам подходящий вариант будущей квартиры. Вы сможете забронировать квартиру, получить консультацию по продаже и реализации своего вторичного жилья, ознакомиться с текущими тенденциями на рынке жилой недвижимости, а также воспользоваться специальным предложением ведущих банков по ипотечным кредитам.

Приходите, новая квартира Вас уже ждёт!

Требуется обязательная регистрация на сайте https://sbrealestate.timepad.ru/event/735168/​.

Подробности — по тел. (342) 257-17-17, в офисе продаж PAN City Group по адресу ул. Ленина, 72а, а также на сайте panperm.ru.

*ООО «ПАН Сити Групп»

**ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 г.

1Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация — на сайте pancityproject.ru, atmosferaperm.ru, наш.дом.рф

2Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация на сайте pancityproject.ru, mayak-dom.ru, наш. дом. рф

3Застройщик ООО «СИТИ Проект». Разрешение на ввод в эксплуатацию №59-307-60-2018 от 24.12.2018 г. на salutdom.ru

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