Платёжки жителей новостройки, задолжавшей почти 10 млн руб. за капремонт, отозваны из-за путаницы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фонд капитального ремонта Пермского края отозвал платёжные документы, которые ранее выставил жителям пермского дома на ул. Хабаровской. Жители многоквартирного дома получили платёжные документы от фонда 2 марта и, согласно им, задолжали от 17 до 28 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ.

Общий долг фонду по дому составил 9,8 млн руб. При этом фонд не выставлял собственникам платёжные документы с 2016 года. У некоторых собственников имеются официальные письма от фонда о том, что обязанность по уплате взносов для жителей наступает только в 2021 году.

В министерстве ЖКХ и благоустройства пояснили, что путаница возникла потому, что дом вводился в эксплуатацию очередями.

Первая очередь была сдана в 2013 году. Дом был включён в самую первую редакцию региональной программы от 2014 года. В этом случае обязанность по уплате взносов возникает с июля 2015 года.

Однако вторая очередь дома введена в эксплуатацию в 2015 году. Дом с двумя очередями администрация Перми включила в региональную программу в декабре 2016 года. По закону в этом случае обязанность об уплате взносов возникает только через 4 года и 11 месяцев, то есть — в 2021 году.

«При этом законодательство не предусматривает деления дома на очереди при включении его в региональную программу. У дома единый адрес, общая площадь и общие коммуникации (единый тепловой пункт). Документально деление дома на две очереди никаким образом не оформлено», — сообщают в министерстве.

При министерстве ЖКХ организована рабочая группа для выработки единой позиции и разрешения спорной ситуации с учётом интересов собственников дома. В состав вошли представители министерства, Фонда капремонта, Инспекции государственного жилищного надзора, администрации Перми и представители ТСЖ дома на улице Хабаровской, 54.