Спортсменка из Прикамья взяла «бронзу» Универсиады в парном могуле

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Елизавета Безгодова - справа

Елизавета Безгодова выиграла «малый финал» в парном могуле и стала «бронзовым» призёром Всемирной универсиады в Красноярске.

Победительницей стала Леа Буард из Германии, на втором месте Кисара Сумиеси из Японии. Елизавета показала третий результат.

Елизавета Безгодова, призёр Универсиады:

— Очень довольна своей «бронзой». Мы очень часто попадаем с Тоней (Антониной Дяткиной, сопернице по «малому финалу», стала четвёртой на соревнованиях, — ред.) в парном могуле на российских соревнованиях. Психологически тяжело русскому спортсмену с русским выступать. Хотелось бы, чтобы это были иностранцы. Моё преимущество сегодня было в прыжках и по технике. У Тони было побольше ошибок, а по прыжкам у меня сложность больше.

Ещё один представитель Пермского края — Владислав Киселёв — выиграл бронзовую медаль в спортивном ориентировании на лыжах на средней дистанции. Теперь у него полный комплект наград этого турнира — «золото», «серебро» и «бронза».

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