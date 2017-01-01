Пермь названа самым пунктуальным городом России

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Пермь возглавила рейтинг «самых пунктуальных городов России» по версии аналитиков московского маркетингового агентства Zoom market.

Следом за Пермью следуют Омск и Москва. Замыкает «Топ-20» Екатеринбург.

Как отмечается на сайте агентства, опрос проводился по методу личных интервью в 20 городах. Общее число опрошенных — 2,4 тыс. человек.

Респондентам задавалось три вопроса: Вы считаете себя пунктуальным человеком? Вы часто опаздываете? Когда вы опаздывали последний раз?

Отметим, что по рейтингу «кофейных» городов, составленным этим же агентством, Пермь оказалась на 15-м месте (лидер — Санкт-Петербург, на последнем месте — Иваново). Такое же место Пермь заняла и в рейтинге любителей «фаст-фудов» (здесь на первом месте — Москва, на последнем — Чебоксары).

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