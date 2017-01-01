Авиарейс из Перми вошёл в число самых дешёвых в России

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Авиарейс «Пермь — Нижний Новгород» (авиакомпания «Азимут») вошёл в число самых доступных внутренних рейсов в России на март. Исследование на эту тему провели специалисты сервиса путешествий «Туту.ру», которые составили список полётов, стоимостью 5 тыс. руб. и менее в режиме «туда-обратно».

В число наиболее доступных вошёл как рейс «туда-обратно» из Перми в Нижний Новгород (по данным «Туту.ру», стоимость полёта «в обе стороны» составляет 2425 руб.), так и рейс из Нижнего Новгорода в Пермь (2654 руб.).

Самым доступным внутренним авиарейсом стал рейс «Краснодар — Брянск» (1658 руб.). Самым доступным международным также в режиме «туда-обратно» — «Москва — Минск» (5830 руб.).