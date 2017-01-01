Прикамская биатлонистка выиграла смешанную эстафету на Универсиаде

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Биатлонистка из Чайковского Валерия Васнецова стала победителем (вместе с Александром Дедюхиным) в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске. Второе место заняла сборная Чехии, третье — сборная Франции.

Это «золото» стало вторым для спортсменов, представляющих на Универсиаде Пермский край. Ранее победителем в спринте по спортивному ориентированию стал Владислав Киселёв. Он же стал серебряным призёром в гонке преследования.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться