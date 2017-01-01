C 10 марта ограничат движение транспорта по улице Крупской

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В Перми продолжается капитальный ремонт ул. Уральской. В связи с этим будет введено ограничение движения на нечетной стороне ул. Крупской на участке от ул. Уральской до ул. Лебедева.

С 10 марта подрядная организация приступит к строительству коллектора ливневой канализации на ул. Крупской. Закроют полосу движения и часть тротуара, сообщают в администрации Перми.

Отметим, с 12 апреля закроют полосу движения вдоль участка по четной стороне.



