Полётную программу в Шарджу сократили из-за низкой загруженности рейсов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Рейсы авиасообщением Пермь — Шарджа (ОАЭ) авиакомпании ROYAL Flight в марте сократили с четырёх до одного. Отмена рейсов связана с недозагрузкой самолётов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Согласно расписанию пермского аэропорта «Большое Савино» ближайший самолёт вылетит в Шарджу 26 марта. Ранее авиарейсы из Перми компании ROYAL Flight планировались на 2,10 и 18 марта. Отметим, в апреле количество рейсов осталось прежним. Полёты в Шарджу совершат 3,11,19 и 27 апреля.

Напомним, с 25 февраля полётную программу в ОАЭ с приземлением в Дубае также осуществляет авиакомпания Azur Air.



