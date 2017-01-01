Краевой Роспотребнадзор обнаружил нарушения при реализации рыбной продукции предприятиями Прикамья

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с января по февраль текущего года проверило 21 предприятие, занятое оборотом рыбы и морепродуктов. Специалисты отобрали 53 пробы продукции на соответствие требованиям нормативных документов. По результатам лабораторных исследований требованиям не соответствовали пять проб по показателю массовой доли глазури.

За нарушения при реализации рыбной продукции составлено три протокола об административном правонарушении. Кроме того, по результатам рассмотрения одного дела наложен административный штраф на сумму 100 тыс. руб.