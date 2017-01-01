Муниципалитетам Прикамья на снос нежилых зданий планируется ежегодно выделять по 70 млн руб.

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Между чтениями в законопроект о внесении изменений в бюджет Пермского края на 2019-2021 годы внесли поправку о выделении по 70 млн руб. ежегодно на демонтаж ветхих расселённых домов и нежилых зданий.

Один из авторов поправки — депутат Сергей Яшкин — 6 марта на заседании рабочей группы ЗС по доработке законопроекта ко второму чтению сообщил, что пустующие здания опасны с точки зрения ухудшения криминогенной обстановки. Учитывая, что большая часть пустующих зданий находится рядом с социальными объектами, это несёт опасность для жизни и здоровья граждан.

По его словам, в среднем в крае в год нужно сносить по 139,2 тыс. куб м. Стоимость сноса одного куб. м. составляет 503 тыс. руб., и если эту стоимость умножить на количество куб.м., получается сумма в размере 70 млн руб. в год.

Первый заместитель министра, начальник управления развития и поддержки местного самоуправления Светлана Усачёва пояснила, что деньги будут выделены муниципалитетам как субсидия. Есть уже предварительный список объектов. Большая часть из них находится в Александровске, Гайнском районе, Гремячинске, Кизеле, Лысьве и Чердынском районе.