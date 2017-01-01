В Прикамье для участковых построят 40 модульных зданий

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Между чтениями в законопроект о внесении изменений в бюджет Пермского края на 2019-2021 годы внесли поправку об увеличение расходов в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности. В течение 2019 -2021 годов планируется ежегодно выделять по 100 млн руб. на приведение в нормативное состояние помещений и приобретение и установку модульных конструкций.

Как пояснила 6 марта на заседании рабочей группы ЗС по доработке законопроекта ко второму чтению министр финансов Пермского края Елена Чугарина, за счёт этих средств в 2019 году планируется привести в нормативное состояние 115 муниципальных помещений в Соликамске, Перми, Березниках, Кунгуре, Чайковском, Октябрьском, Бардымском, Пермском и Кудымкарском районах. В 2020 и 2021 годах собираются отремонтировать помещения ещё в 205 поселениях, а также приобрести 40 модульных конструкций для муниципальных образований, где помещения для участковых предоставить невозможно.

Представитель министерства территориальной безопасности пояснил, что помещения, где сидят сейчас участковые, являются муниципальными, поэтому деньги на их ремонт будут выделяться муниципалитетам. Но так как помещения переданы полиции в безвозмездное пользование, МВД вернёт их на время ремонта, и получит обратно уже в нормативном состоянии. Сметы на ремонт уже согласованы с ГУ МВД.

Модульные конструкции, в свою очередь, предполагается сделать по аналогии с фельдшерско-акушерскими пунктами. «Сейчас с полицией прорабатываем, как это будет выглядеть», — добавил чиновник.