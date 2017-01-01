Муниципалитетам Прикамья дадут отсрочку по погашению бюджетных кредитов В бюджет региона внесут поправку, разрешающую «бедным» муниципалитетам погасить кредиты в более поздние сроки

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Администрация Александровска

Во втором чтении законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2019-2021 годы рассмотрят уже 21 марта. Между чтениями власти региона предложили изменить источники финансирования дефицита бюджета, чтобы муниципалитеты могли погасить кредиты, предоставленные из бюджета региона, не в этом году, а в более поздние сроки — в 2020 и 2021 годах. Для этого предлагается сократить на 2019 год источники финансирования дефицита бюджета на 13,2 млн руб., на 2020 — уменьшить на 67,5 млн, а в 2021 году увеличить на 80,7 млн руб.

Напомним, на 1 августа 2018 года 13 муниципальных образований Пермского края имели задолженность перед банками в объёме 254 млн руб. В связи с этим власти Прикамья решили помочь муниципалитетам и закрыть всю их задолженность перед коммерческими банками за счёт кредитов из краевого бюджета со ставкой в 0,1%. На эти цели в 2018 году из бюджета Пермского края было выделено 300 млн руб.

Предполагалось, что муниципалитеты погасят долг на 100 млн руб. уже в 2019 году. Однако, как пояснила министр финансов Пермского края Елена Чугарина 18 сентября на заседании комитета ЗС по развитию инфраструктуры, ситуации у районов разные, и по ряду муниципалитетов могут быть приняты индивидуальные решения. «Например, в Александровске градообразующее предприятие стоит, у муниципалитета поступлений нет, и, явно, не предвидится. Если с этим муниципалитетом не работать и не компенсировать ему выпадающие доходы, то он и бюджетный кредит не погасит», — пояснила тогда министр.