Пермская пара фигуристов взяла «серебро» Универсиады

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На зимней Универсиаде в Красноярске фигуристы из Перми Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот заняли второе место в парном катании по сумме двух дней.

В четверг на XXIX Всемирной зимней универсиаде россияне сформировали тройку призёров в парном катании при четырёх парах-участницах.

Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот перед произвольной программой лидировали в зачёте первого дня, но после второго проката уступили два балла соотечественникам — Алисе Ефимовой и Александру Коровину — и отодвинулись на вторую позицию, на третьем месте — также российская пара Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов.