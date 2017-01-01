В Прикамье начнут вручать подарки новорождённым

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Сегодня, 7 марта, на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников сообщил, что с 2019 по 2021 год в регионе будет проводиться акция «Подарок новорождённому».

На проведение акции в течение ближайших трёх лет планируется ежегодно выделять по 80 млн руб. Законодательное собрание рассмотрит поправки в краевой бюджет во втором чтении уже 21 марта.

По словам министра социального развития Павла Фокина, в 2019 году в регионе ожидается появление не менее 27 тыс. новорождённых. Предполагается, что каждый из них получит набор, в составе которого будут детское одеяло, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок для купания и тёплые пелёнки. Подарок будет упакован в коробку с символикой Пермского края, в которой будет поздравительная открытка. Также губернатор поручил министерству социального развития в ближайшее время обсудить создание информационной брошюры для новоиспечённых родителей и памятного сувенира для ребёнка с упоминанием того, что ребёнок родился в Пермском крае.

Подарок можно будет получить в органах ЗАГСа Пермского края с 1 июня. При этом губернатор попросил продумать систему выдачи наборов: чтобы родители могли получить подарок раньше или за них это могли сделать бабушки и дедушки.

Источник — пресс-служба администрации губернатора