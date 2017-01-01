О праздновании 8 Марта в Перми в
20-е—40-е годы рассказывает онлайн-выставка
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7 марта на сайте Пермского государственного архива социально-политической истории размещена электронная выставка документов из фондов архива об истории праздника 8 Марта.
На выставке представлены планы организации праздника в 1920-е—1940-е годы, праздничные лозунги, отчёты о проведении мероприятий, фотографии, сделанные во время празднования Международного женского дня 8 Марта на территории нашего региона.
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