О праздновании 8 Марта в Перми в 20-е—40-е годы рассказывает онлайн-выставка

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7 марта на сайте Пермского государственного архива социально-политической истории размещена электронная выставка документов из фондов архива об истории праздника 8 Марта.

На выставке представлены планы организации праздника в 1920-е—1940-е годы, праздничные лозунги, отчёты о проведении мероприятий, фотографии, сделанные во время празднования Международного женского дня 8 Марта на территории нашего региона.