Ледовые катки Перми будут работать до 17 марта



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Ледовые катки, на которых организовано массовое катание, будут работать до 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Катки расположены на стадионах «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26).

10 марта в 20:00 на катках пройдёт церемония закрытия зимнего сезона. В частности, на стадионах «Юность» и «Гайва» пройдут показательные выступления фигуристов. На катке спортивного комплекса «Победа» будут работать аниматоры. А на стадионе «Прикамье» анонсирован показательный хоккейный матч.