Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 8 марта

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Дороги — в норме, с дворами — хуже. Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход работ по очистке города от снега.

Залог здоровья и успешной учёбы. В Перми организованы проверки качества питания в учреждениях сферы образования.

Отходы и доходы. Жители Прикамья обсудили эффективность реализации «мусорной реформы» в регионе.

«Золотой» мусор. Инспекция государственного жилищного контроля проверяет факты «двойной» платы за вывоз мусора.

Дело, идущее сквозь время. В Перми состоялась презентация личного фонда и книги заслуженного строителя России Михаила Плеханова.

Навстречу юбилею. В Перми состоялось заседание краевого комитета «Победа».

Газета «Пятница» выходит тиражом 100-120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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