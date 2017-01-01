В Прикамье перерасчёт пенсии смогут получить около 70 тыс. пенсионеров

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Фото: propfr.ru

Сегодня, 7 марта, на внеочередном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты приняли постановление о направлении отзыва на проект поправок в Федеральный закон «О государственной социальной помощи» в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

С 1 января 2019 года в стране проходит индексация пенсий на 7,05%. Но из-за того, что она проводится до установления социальных доплат, получаемая на руки пенсия, вместо того чтобы повышаться, оказывалась почти такой же, как до индексации.

Новый порядок индексации пенсий предусматривает, что пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, сначала будут устанавливаться социальные доплаты, а только потом будет проводиться индексация.

Министр социального развития Павел Фокин представил расчёты на примере пенсии в размере 7300 руб. Сейчас пенсионеры, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума, получают 8539 руб. (величина прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае). Если индексацию проводить во вторую очередь, то эта сумма увеличится ещё на 515 руб. в месяц, или на 6180 руб. в год.

Законопроект планируется принять до конца марта. Перерасчёт будет сделан «задним числом»: пенсии будут пересчитаны с 1 января этого года. Новый порядок индексации затронет в целом по России примерно 4 млн человек. По данным минсоца края, в Прикамье перерасчёт получат около 70 тыс. пенсионеров.